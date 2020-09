"Grande Fratello Vip", Franceska Pepe: "Mi sto innamorando di Zorzi" 

La quiete dopo la tempesta. Nella Casa del " Grande Fratello Vip " tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe non c'è mai stato feeling. Ma dopo l'ennesimo scontro i due si sono parlati. E chiariti. Complice un ballo ravvicinato pare che sia sbocciato l'amore. Almeno da parte della ragazza che ha provato in tutti i modi di baciarlo sulla bocca: "Mi sto innamorando", ha confessato.

LEGGI ANCHE >

Al "Grande Fratello Vip" coccole a letto tra Elisabetta e Pierpaolo

Franceska ne parla con Stefania Orlando: "E' davvero bello Tommaso, mi piacciono i ragazzi con i lineamenti femminili". E Stefania la corregge: "Ha i lineamenti aristocratici, delicati" e la Pepe replica: "Non so, ma mi ispira. Hai un viso molto fine, elegante".

Tommaso se la ride, non ha mai fatto mistero di essere omosessuale, e cerca di schivarla ricordandole che è fidanzata, e ironicamente spiega che non sarebbe il caso di avere una lite con il suo ragazzo subito dopo la loro riconciliazione.

Ma Franceska non si arrende e durante i balli nella Casa si avvinghia a Zorzi. Cerca di sedurlo prima sul divano con movimenti sexy e poi cercando di baciarlo: "Aiuto, non so come gestirla. Sta cercando di mettermi la lingua in bocca!".

TI POTREBBE INTERESSARE: