Al "Grande Fratello Vip" coccole a letto tra Elisabetta e Pierpaolo

Dopo la puntata, nella Casa del " Grande Fratello Vip " la complicità tra Elisabetta e Pierpaolo è sempre più evidente. Tutto è nato la settimana scorsa, grazie al bacio in piscina che ha fatto sognare il pubblico. Da allora tanti sguardi e piccoli gesti di tenerezza. La presa (mancata) della loro coreografia è un altra occasione per confrontarsi e stare un po' insieme.

"Grande Fratello Vip 5", le emozioni della quarta puntata Da video 1 di 22 Da video 2 di 22 Da video 22 di 22 Da video 22 di 22 Da video 22 di 22 Da video 22 di 22 Da video 22 di 22 Da video 22 di 22 Da video 22 di 22 Da video 10 di 22 Da video 11 di 22 Da video 12 di 22 Da video 13 di 22 Da video 14 di 22 Da video 15 di 22 Da video 16 di 22 Da video 17 di 22 Da video 18 di 22 Da video 19 di 22 Da video 20 di 22 Da video 21 di 22 Da video 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE >

"Grande Fratello Vip"; Pretelli ci prova con la Gregoraci: carezze e baci a letto

Pierpaolo le sta dimostrando in tutti i modi il suo interesse, senza però correre troppo. Prima di andare a letto le si avvicina per darle la buonanotte e i due rimangono stretti per qualche istante in un dolce abbraccio, l'ex velino sussurra poi qualcosa all'orecchio di Elisabetta prima di congedarsi con un bacio sulla guancia.

LEGGI ANCHE >Al "Grande Fratello Vip 5" lettera strappalacrime di Gabriel Garko | Tutti sicuri: "E' il suo coming out"

A letto insieme - Elisabetta apprezza le attenzioni del coinquilino, che pare averla mandata un po' in crisi. Dal suo sguardo traspare infatti preoccupazione e si rigira nel letto agitata. Neanche Pierpaolo riesce a prendere sonno e a tarda notte, quando le luci sono spente, raggiunge Elisabetta nel suo letto. La vicinanza sembra però frenare un po' la showgirl. L'interesse dell'ex velino nei confronti di Elisabetta è ormai evidente e anche lei ha mostrato in più di un'occasione perlomeno curiosità per il compagno d'avventura... come andrà a finire?

TI POTREBBE INTERESSARE: