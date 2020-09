"Garko porta la gonna", Signorini rimprovera Tommaso Zorzi: "Non fa ridere"

"Chi tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko porta la gonna?". La frase sfuggita a Tommaso Zorzi durante un'imitazione di Barbara d'Urso è finita al centro delle polemiche nel corso della quinta puntata del "Grande Fratello Vip". L'influencer è stato rimproverato dal conduttore del programma Alfonso Signorini: "Secondo te una battuta del genere fa ridere?".







Una ramanzina che non è piaciuta a Tommaso Zorzi che, poco dopo, si è lasciato andare a un lungo sfogo in cui minaccia anche di abbandonare il gioco: "Se è questo il gioco, me ne vado. Adesso viene fuori che io sono omofobo? Andiamo, ma se ho urtato la sensibilità di qualcuno chiedo scusa". Signorini ha poi voluto concludere così l'argomento: "Non stiamo facendo processi a nessuno - ha spiegato - su cento battute, una magari riesce meno bene e può ferire tanta gente".