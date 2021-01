L'ex star di "Bayside School" Dustin Diamond ricoverato in serie condizioni

Paura per l'attore Dustin Diamond, diventato famoso negli Anni Novanta grazie al ruolo di Screech nella sit-com "Bayside School". A quanto riporta "Tmz" Diamond è stato ricoverato in un ospedale in Florida per dolori in tutto il corpo e un stato di ansia generalizzato. A quanto riporta il portale americano potrebbe trattarsi di cancro, anche se al momento i medici non hanno confermato nessuna diagnosi.

L'attore si sta infatti sottoponendo a diversi test ed esami, per capire l'origine dei sintomi. Alcune fonti hanno dichiarato che i medici si starebbe concentrando sull'ipotesi di un cancro e hanno condotto una biopsia per accertarsene. Ci sono stati dei precedenti familiari, la madre di Dustin è infatti morta per cancro al seno, ma al momento non è ancora chiaro quale tipo di cancro sospettino i dottori.

Un altro brutto colpo per i fan di Screech, che avevano già dovuto mandare giù l'assenza di Diamond nel recente reboot. L'attore ha infatti deciso di non partecipare alla rimpatriata a causa di alcuni vecchi dissapori, chiarendo però di essere rimasto in buoni rapporti con tutto il cast.

