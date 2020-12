Il reboot di Bayside School travolto dalle polemiche dopo una battuta su Selena Gomez

Selena Gomez, bella e... impefetta 1 di 28 2 di 28 28 di 28 28 di 28 28 di 28 28 di 28 Da video 28 di 28 Afp 28 di 28 Instagram 28 di 28 twitter 10 di 28 ipa 11 di 28 splash-news 12 di 28 instagram 13 di 28 twitter 14 di 28 Instagram 15 di 28 Selena Gomez IPA 16 di 28 Selena Gomez Instagram 17 di 28 Instagram 18 di 28 -olycom 19 di 28 instagram 20 di 28 instagram 21 di 28 instagram 22 di 28 -olycom 23 di 28 ipa 24 di 28 instagram 25 di 28 instagram 26 di 28 ipa 27 di 28 instagram 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' già finito al centro della polemica il reboot di "Bayside School", in onda dal 25 novembre sulla tv in streaming Peacock, a causa di una battuta infelice su Selena Gomez. Nella sesta puntata, infatti, si vedono due ragazzi discutere su chi abbia donato il rene alla cantante nel 2017. Poco dopo appare inoltre una scritta sul muro che recita "Selena Gomez ha anche un rene?". Uno scivolone che non è andato giù ai fan della cantante.