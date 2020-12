iCarly sta per tornare: in arrivo un reboot con gli attori originali della famosa serie tv

iCarly sta per tornare. Paramount+ avrebbe in programma il revival della famosa serei tv con gli attori originali. E' quanto si legge su TVLine, che parla di un reboot nel quale verrà ripoposto il cast amato da tutti i fan della sitcom, da Miranda Cosgrove , che interpretava la protagonista Carly, all’attore di Spencer, Jerry Trainor e a quello di Freddie, Nathan Kress.

Andata in onda dal 2007 al 2012 e prodotta da Dan Schneider, creatore anche di Victorious, Zoey 101 e Sam & Cat, la serie ha ricevuto due candidature agli Emmy Awards e in Italia è diventata famosa prima su Nickelodeon a partire dal 2 giugno 2008, poi in chiaro su Italia 1 dal 7 settembre 2009.

Sei la stagioni totali andate in onda in tutto il mondo per un totale di 97 episodi fra il 2007 e il 2012.

Lo show ha tenuto attaccati allo schermo milioni di adolescenti e negli Stati Uniti ha battuto record di ascolti negli Stati Uniti.

