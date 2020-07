L'ex marito Naya Rivera: "Non ci sono parole per esprimere il vuoto nei nostri cuori"

E' ancora forte il dolore per la tragica scomparsa di Naya Rivera , l'attrice di "Glee" annegata nel lago Piru, nel sud della California, dopo aver salvato il figlio dalle correnti. L'ex marito Ryan Dorsey ha rotto il silenzio dei giorni scorsi per esprimere il suo sgomento in un post su Instagram ("Hai lasciato un vuoto nei nostri cuori"). E lo stesso ha fatto la sorella dell'attrice, Nickayla Rivera : "Ti amerò per l'eternità".

Sia Nickayla che Dorsey non avevano postato nulla dal giorno della tragedia. Un silenzio che la diceva lunga sul dolore per questa tragedia arrivata come un fulmine a ciel sereno. "Non posso credere quella di adesso sia vita - ha scritto Dorsey, che è stato sposato con la Rivera dal 2014 al 2018 ed è il padre di Josey Holly, il bimbo che era in barca con Naya il giorno della tragedia -. Eravamo a nuotare con Josey il giorno prima. La vita non è giusta". E poi ancora: "Sono grato per il tempo che abbiamo trascorso insieme e per il viaggio che ci ha uniti e ci ha regalato il bambino più dolce e gentile che avremmo mai potuto sperare. Ho centinaia e forse migliaia di scatti e video che Josey avrà per sempre e mostrano come sua madre lo abbia amato più della vita e quanto ci siamo divertiti insieme mentre cresceva".

Nickayla di post ne ha fatti due. Con foto che la immortalano con la sorella quando erano poco più che bambine. "Non ci sono parole per descrivere l'amore che provo per te - ha scritto -. Fianco a fianco o a miglia di distanza, la nostra connessione è infinita. Il nostro legame indistruttibile. Eravamo agli opposti ma allo stesso tempo eravamo la stessa cosa. Lo Yin per il mio Yang. Non avrei mai immaginato che perdendoti avrei trovato così tanto di te dentro me stessa".

La conclusione è un pensiero per il futuro... "Ti amerò per l'eternità e mi mancherai in ogni secondo della mia vita". Il secondo post è invece accompagnato da un semplice "I love you".

