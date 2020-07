Da Lea Michele a Demi Lovato colleghi e amici omaggiano Naya Rivera: "Corey ci ha aiutato a ritrovarti..."

Il corpo di Naya Rivera è stato ritrovato, quasi per una beffa del destino, proprio il 13 luglio, giorno in cui, sette anni fa, moriva un altro amato membro del cast, Corey Monteith . E molti tra i colleghi di Naya, che si sono uniti nel cordoglio social, lo hanno ricordato: "Sono convinto che Corey ci abbia aiutato nelle ricerche...", ha scritto Kevin McHale e gli fa eco Max Adler , che piangendo per la morte della Rivera rende omaggio anche a Monteith in un lungo post su Instagram con l'hashtag #7yearswithoutcory.



Molti dei colleghi di Naya Rivera si erano già uniti alla famiglia dell'attrice nelle ricerche del corpo e altrettanti hanno voluto ricordarla sui social esprimendo il loro profondo cordoglio e dolore.

Jane Lynch è stata una delle prime a condividere le proprie condoglianze su Twitter: "Riposa dolcezza, Naya", scrive: "Che forza eri. Amore e pace per la tua famiglia" e poi Melissa Benoit, Kevin McHale...

Sulla sua pagina social Chris Colfer si chiede invece: "Come puoi trasmettere tutto il tuo amore e rispetto per qualcuno in un solo post? Come puoi riassumere un decennio di amicizia e risate solo con delle parole? Se fossi amico di Naya Rivera, semplicemente non potresti...".

"Il suo splendore e il suo umorismo erano impareggiabili. La sua bellezza e il suo talento erano ultraterreni", ha continuato. "Ha detto la verità al potere con equilibrio e impavidità. Sapeva trasformare una brutta giornata in una grande giornata con una sola osservazione. Ha ispirato e sollevato le persone senza nemmeno provarci. Essere vicino a lei era sia un distintivo d'onore che un'armatura, Naya era davvero unica nel suo genere, e lo sarà sempre".

Tra gli ex colleghi che la ricordano anche Lea Michele, che con la Rivera ha sempre avuto una relazione controversa e che, proprio pochi giorni fa, ha chiuso la sua pagina Twitter per essere stata insultata. La Michele ha voluto ugualmente ricordare Naya con una serie di scatti sulle sue Instagram Stories per testimoniare il suo affetto. In una è raffigurato Corey Monteith, in un'altra Naya e nell'ultima alcuni membri del cast di "Glee".

Anche Demi Lovato, attrice e cantante che aveva partecipato alle riprese di "Glee" nel ruolo di Danielle, ha voluto ricordare pubblicamente l'amica scomparsa: “Il tuo personaggio è stato fonte di ispirazione per le donne latine di tutto il mondo”, ha scritto l’artista sui social condividendo una foto di Naya.

E poi ci sono i ricordi social di Ashley Fink: “Ci tenevamo per mano durante ogni esibizione”, ha scritto commossa.

Di Darren Criss, Blaine Anderson nella serie, che ha scritto: “Era audace, scandalosa e divertente. Mi ha fatto ridere come nessun altro sul set. Anche mentre sono qui il suo ricordo mi fa ancora sorridere”.

E di Amber Riley: “Riposa in pace, angelo. E sappi che la tua famiglia non dovrà mai preoccuparsi di nulla...".

