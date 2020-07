Naya Rivera è morta per annegamento: "Non è un omicidio, nessuna traccia di alcol e droga"

E' morta per annegamento dopo aver salvato il figlio. Non è un omicidio e non ci sono tracce di alcol o droga sul corpo di Naya Rivera. L'autopsia parla chiaro. Non ci sono lesioni, "solo segni del tempo in cui è rimasta sommersa in acqua". La polizia conferma quindi che si è trattato di un incidente a causa delle forti correnti.