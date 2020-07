L'ex Bonas Laura Cremaschi mostra l'acne: "E' doloroso pubblicare questa foto"

Dopo Aurora Ramazzotti, anche la Bonas di "Avanti un altro" ha deciso di rendere pubbliche le sue imperfezioni. Laura Cremaschi ha infatti condiviso due scatti risalenti al 2015, in cui si vede il viso rovinato dall'acne. "E’ molto difficile per me pubblicare queste foto, anche doloroso. Ricordo di un periodo difficile dove oltre a non poter lavorare mi vergognavo ad uscire di casa", ha commentato.