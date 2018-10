Rughe, cellulite e brufoli: guarda come si difendono le vip

La maschera per il viso, il trattamento per il corpo, la crema che promette miracoli e quella per togliere le impurità. Anche le vip hanno i loro segreti di bellezza per mantenersi sempre splendide e in perfetta forma. Addio cellulite, rughette, brufoli e benvenuta eterna giovinezza. Come fanno? Sfoglia la gallery e scopri i trucchi di Ludovica Frasca, Cecilia Rodriguez, Alessia Reato, Diletta Leotta e molte altre ancora.

"Quante volte ci siamo chieste: "Ma come fa quella ad essere così magra che ha appena partorito???" Ci vuole forza di volontà e costanza per mantenere il proprio fisico in perfetta forma! Quindi, prima di ogni altra cosa, è giusto precisare che l’attività fisica e una sana e corretta alimentazione sono indispensabili per raggiungere il proprio benessere!! ve lo dico sempre!” scrive Melita Toniolo, neomamma ai suoi follower. La ex gieffina posta una foto mentre si sottopone a un trattamento di bellezza e aggiunge: “Un trattamento innovativo, non invasivo, che si può effettuare durante tutto l’anno, capace di affrontare la cellulite, il grasso ed il rilassamento cutaneo con risultati in poche sedute, così da rimodellare il tuo corpo in poco tempo! Io l'ho provato pochi mesi dopo aver partorito...”.



E che dire di Ludovica Frasca? Lei sceglie la crioterapia per mantenersi in grande spolvero e si fa accompagnare nelle sedute ghiacciate dall'amica Matilde Gioli. Alessandra Amoroso sceglie una maschera... nera e Alessia Reato opta per quella illuminante. Madre Natura ha concesso alle belle dello showbiz un fisico mozzafiato, ma poi col tempo un aiutino non guasta. Guarda la gallery e scopri tutti i trucchetti da vip...