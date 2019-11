"Le Iene" spogliano in digitale Chiara Ferragni e la mostrano a Fedez: ecco la sua reazione

Come reagireste nel vedere sul web una vostra foto falsa in cui apparite completamente nudi? E' il fenomeno del deepnude , una tecnica con cui si possono creare facilmente foto o video bufala con il volto di persone (spesso famose) senza veli. " Le Iene " hanno teso una trappola a Fedez , mostrandogli alcune foto modificate della moglie Chiara Ferragni . Il risultato è credibile e anche il rapper ci è cascato.

Matteo Viviani incontra Fedez, raccontandogli di avere ricevuto una segnalazione su alcuni scatti porno di sua moglie Chiara. In realtà sono foto della Ferragni in costume, modificati attraverso un programma che permette di ricreare da zero il seno e le parti intime di una persona. Proprio grazie a questa caratteristica il risultato è un'immagine che non sembra affatto un fotomontaggio.

Dopo un attimo di smarrimento il rapper invia le foto alla moglie che lo tranquillizza: "Ho le foto originali in costume, quelle sono photoshoppate". Rassicurato da Chiara, Fedez però ammette di esserci cascato: "Evidentemente hanno modificato la parte sotto, ma sono fatte veramente bene.

Sul web esistono forum e community specializzate in questo genere di "richieste", che spesso però coinvolgono anche ignare ragazze minorenni. Fabiana, una maestra delle elementari vittima del deepnude, ha provato a contattare uno di questi siti per rimuovere le sue foto ma non ha ricevuto nessuna risposta.

Ha quindi deciso di sporgere denuncia, ma per lei l'incubo non è ancora finito: "Mi sono sentita come se mi avessero violentata, Finché rimangono in rete sono ovviamente preoccupata, non vado a letto serena".