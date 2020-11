Il calendario di Paola Caruso: "Voglio essere uno stimolo per altre mamme"

Paola Caruso ha mostrato in anteprima a "Live - Non è la d'Urso" le immagini del suo calendario 2021. Si tratta di un calendario sexy, in cui la showgirl ha posato senza veli.

La showgirl, ex "bonas" di "Avanti un altro", ha spiegato che per lei il calendario è stato un modo per tornare a sentirsi sensuale dopo la nascita del suo primo figlio, il piccolo Michele: "Voglio essere uno stimolo per le altre mamme come me - dice - e fare in modo di tornare a mostrare la mia sensualità nonostante la maternità".