Su Canale 5 "Laura 30 World Tour", concerto evento di Laura Pausini

Con 75 milioni di dischi venduti, oltre 5.8 miliardi di streams totali a oggi e un palmarès di prestigio che comprende un Grammy Award, 5 Latin Grammy Awards, un Emmy, un Golden Globe e una nomination agli Oscar, Laura Pausini continua a segnare la storia della musica. Prima artista italiana a esibirsi allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo, nel 2023 è stata inoltre insignita del titolo di "Person of the Year" dalla Latin Recording Academy, un riconoscimento storico per una non madrelingua spagnola.