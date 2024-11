A "Verissimo" Laura Pausini annuncia il docu-concerto "Laura 30 World Tour"

Ha macinato record su record: oltre alla vittoria del Grammy Awards, ha conquistato 4 Latin Grammy Awards ed è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come “Person of the Year 2023” (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta un Emmy Award, un Golden Globe e una nomination agli Oscar. Inoltre, è stata la prima artista in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.