A "Verissimo" Laura Pausini celebra 30 anni di carriera

A "Verissimo", domenica 1 dicembre alle ore 16:00 su Canale 5, grandi celebrazioni per gli oltre trent’anni di carriera dell’artista italiana più premiata al mondo: Laura Pausini. La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 5 miliardi di streaming su Spotify, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, sarà super ospite di Silvia Toffanin per una lunga ed emozionante intervista.