Enzo Paolo Turchi sulla crisi con la moglie Carmen Russo: "Ho avuto paura che si stufasse dei miei traumi passati"

Nel salotto del talk show di Canale 5, Enzo Paolo Turchi rivela di aver provato a "nascondere" gravi problemi risalenti a quando ha scoperto la passione per la danza. "Non ho parlato di questo trauma nemmeno a mia moglie Carmen e non posso più dire nulla perché oggi ho una figlia e le conseguenze per loro sarebbero brutte", racconta.