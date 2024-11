Cristiano Malgioglio in lacrime per la morte della sorella Filippa: "Era la bussola della mia vita"

"Era la bussola della mia vita, mi dava buoni consigli", racconta l'artista che poi ricorda il legame discreto con la sorella, scomparsa a 90 anni. "Non è mai entrata nella mia sfera sentimentale, voleva solo che io fossi felice", spiega. "Durante la giornata cerco di non pensarla perché so che lei è vicino a me, la porto nel cuore", aggiunge.