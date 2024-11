Fiordaliso: "Ho cresciuto i miei figli da sola"

"Ho cresciuto i miei figli da sola", racconta Fiordaliso che poi spiega perché ha sempre marcato una distanza tra le relazioni amorose e la famiglia. "Mi considero una donna libera e quando non vado d'accordo chiudo le storie. Non mi sono mai posta il problema di questa assenza per i figli perché preferisco che loro siano sereni", aggiunge.