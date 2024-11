Carmen Russo sulla crisi con Enzo Paolo Turchi: "Nella Casa si era convinto di non essere l'uomo giusto per me"

Per Carmen Russo, dopo 42 anni di relazione in una coppia è normale avere "piccole discussioni quotidiane", meno crisi sostanziali. "Nella Casa lui si era convinto di non essere più l'uomo giusto per me", analizza. Da ex inquilina, la ballerina ammette che nella Casa "più spiata di Italia" i momenti di debolezza vengono spesso amplificati. "Per me è stata un sorpresa sentirlo parlare di crisi anche se è normale che dopo 40 anni l'amore un pò si evolve", dice.