La Cremaschi in passato si è mostrata senza filtri al pubblico, raccontando anche nel dettaglio la sua infanzia difficile. "Ho raccontato esperienze serie, dolorose e profonde, eppure c'è chi riesce solo a soffermarsi su un dettaglio del volto. A me oggi non fa più male, ma se certi commenti arrivassero a qualcuno di più fragile? A chi ha i brufoli, a chi è in sovrappeso o in sottopeso", ha continuato. "So bene cosa vuol dire, ho avuto l'acne, l'ho raccontato e l'ho mostrato. So bene cosa vuol dire avere addosso lo sguardo e il giudizio degli altri. Il punto è la leggerezza e la cattiveria con cui si parla degli altri, senza sapere nulla della loro storia. Fa ancora più male quando i commenti arrivano dalle donne, da madri che non si rendono conto dell'esempio che stanno dando"