Laura Cremaschi: "Abbandonata da papà, mamma non ha avuto la forza di crescermi"

Dopo la separazione dal compagno, la madre della soubrette ha dovuto affrontare un momento particolarmente complesso, non riuscendo a trovare la forza per occuparsi della figlia come avrebbe voluto: "Oggi posso perdonare le sue fragilità. Le voglio bene anche nei momenti in cui non è riuscita a esserci, non è riuscita a prendersi cura di me".