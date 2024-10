Claudia Ruggeri di “Avanti un altro” è diventata mamma: è nata la prima figlia

Claudia Ruggeri, cognata di Sonia Bruganelli, ha partorito la sua prima figlia e tra pochi giorni festeggerà il primo compleanno da mamma spegnendo 41 candeline. L’estate scorsa si è laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, ora (durante la gravidanza ha mostrato alcune foto sui libri) è alle prese con il corso magistrale in Psicologia Clinica e Dinamica. Con Marco Bruganelli si sono conosciuti in tv, ma la supplente bombastica di “Avanti un altro” ha sempre voluto specificare che il suo lavoro non è dovuto ad alcuna raccomandazione. “Ho iniziato la gavetta prima di conoscere Bonolis e lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco”, aveva specificato in un’intervista a Di Più Tv. “Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per far lavorare un parente”, aveva anche detto.