Anna Camp confessa: "Ho preso il Covid l'unica volta che non avevo la mascherina"

"Ho sentito che era mia responsabilità dirvi che ho preso il Covid-19", così Anna Camp, star della serie tv "True Blood" confessa in un lungo post su Instagram dove spieg come si è ammalata: "Ho sempre usato disinfettante per l emani e la mascherina e solo una volta non l'ho indossata in pubblico... e ho preso il coronavirus", oggiunge l'attrice che invita tutti ad indossare sempre la protezione.

"Adesso sono negativa ma credo che potrebbe essere stato proprio a causa di quell'unica volta in cui non avevo la mascherina che mi sono ammalata", continua Anna Camp, che ha preso parte anche ad alcuni episodi di "The Office", "Glee" e "How I Met Your Mother".

"La gente dice che è come avere l'influenza, ma io ho avuto l'influenza, e non ha niente a che fare. Sono stata malissimo per tre settimane. Il panico di contrarre un virus che è praticamente non trattabile ed è così nuovo che nessuno ne conosce i danni a lungo termine al sistema immunitario è incredibilmente stressante. Perdere completamente il senso dell'olfatto e del gusto senza sapere quando o anche se ritorneranno è estremamente disorientante. Sto ricominciando ad annusare adesso circa il 30 percento di come facevo prima. Altri sintomi persistenti sono (un mese dopo) vertigini, estrema stanchezza, mal di stomaco, nausea, vomito e febbre. Sono fortunato. Perché non sono morta. Ma molte persone lo sono...".

Infine l'attrice conclude con un invito accorato: “Vi prego di indossare la mascherina. Può succedere in qualunque momento e a chiunque. Indossare la mascherina sta salvando delle vite. Non voglio che nessun altro passi ciò che ho passato io”.

