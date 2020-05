La5 compie 10 anni, festeggia il primo canale tematico italiano dedicato alle donne

La5 festeggia il decimo compleanno con una programmazione ad hoc partita il 29 aprile, che proseguirà fino 16 maggio, con film, serie e produzioni inedite. Una rete pensata per donne, determinate ed empatiche, desiderose di leggerezza e sempre pronte a emozionarsi, costruita sulla base di programmi d’intrattenimento, come factual, docureality e talent, serie di culto, molti film e movie, spesso inediti. Il canale diretto da Marco Costa ha iniziato a trasmettere alla posizione 30 del telecomando, alle ore 20.00 di mercoledì 12 maggio 2010.

La5 è stata la prima rete tematica italiana, gratuita, dedicata al pubblico femminile. Un canale su misura per le giovani donne che, per il proprio debutto, ha scelto come volti Federica Nargi e Costanza Caracciolo, protagoniste de "Le nuove mostre", spin-off della popolare rubrica "I nuovi mostri" di "Striscia la notizia".

Nel corso degli anni, il canale ha confezionato tante serate cinematografiche a tema, trasmesso magazine come "Fashion Style", con Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin, Chiara Francini, e Cesare Cunaccia, o rubriche, come "Cambio casa, cambio vita!", con l’interior designer Andrea Castrignano. Poi reality, come il cult" Casa Siffredi" o corti in anteprima ed esclusiva mondiale, come "Il sogno di Christian Dior " e anche serie in prima visione assoluta, come "Downton Abbey".

Dieci anni dopo, i festeggiamenti del canale al femminile del Gruppo Mediaset prevedono, per martedì 12 maggio, alle 21.15, "Come tu mi vuoi, comedy" con Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis. E, per il giorno successivo, mercoledì 13, sempre in prima serata, l’ultimo capitolo della trilogia dedicata alla single (quasi) senza speranza Bridget Jones, con "Bridget Jones’s Baby". A seguire, il primo appuntamento con la nuova emozionante stagione di "9 mesi", produzione originale dedicata ai neogenitori e ai loro neonati.

Sul fronte social, La5 si distingue per una pagina Facebook ufficiale, @La5Mediaset, vivace e frequentata, animata da 381mila follower, con oltre 372mila like.

Sul fronte ascolti, è la rete più vista in prima serata tra le competitor, grazie a una media dell’1,52% di share sul target donne 15-44 anni (12 gennaio 2020 - 9 maggio 2020). Un trend confermato anche nella fascia 21.15-23.15, con una media dell’1,18% di share individui, pari a una crescita di +0.11 sull’omologo periodo 2019 (1,07%).

Il record storico in prime-time è del 9 dicembre 2019, con il film "Seguendo una stella", che ha registrato il 3,5% di share (4,5% sulle donne 15-44 anni) con 850mila spettatori.