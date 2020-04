Retequattro nel 2020 è la rete con le serate d'informazione più viste

LEGGI ANCHE >

A proposito dei dati d’ascolto diffusi da La7 relativi al mese 'marzo 2020' - si legge nella nota di Mediaset - caratterizzati da continui e impropri confronti con Retequattro, Mediaset sottolinea che ogni giorno diffonde i propri risultati senza mai esprimere confronti con le altre reti. E continuerà a non farlo. Ma quando, come in questo caso, le nostre emittenti vengono citate a sproposito dobbiamo ribadire la verità dei fatti".

Non solo. "Ma anche restringendo l’analisi, come ha fatto La7, al solo mese di Marzo 2020 in piena emergenza Coronavirus - prosegue il comunicato - Retequattro ha raccolto ascolti superiori a quelli di La7 in oltre il 90% delle serate dedicate agli approfondimenti d’informazione, tra le 21.30 e le 24.30".