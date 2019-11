La verità di Mercedesz Henger sul padre biologico: "So tutto da quando avevo 17 anni"

"Se lo sto dicendo ora, è perché sarebbe potuto venire fuori". A parlare è la figlia di Eva Henger, Mercedesz che a "Live - Non è la d'Urso" rivela che suo padre non è il regista Riccardo Schicchi. "Lo so da quando avevo 17 anni", racconta la 28enne che dice di aver deciso di parlare a seguito della chiamata di un giornalista venuto a conoscenza della notizia.

"Riccardo rimane mio padre a tutti gli effetti - ci tiene a chiarire Mercedesz che sottolinea - è la persona che più mi ha amato nella mia vita". La 28enne però adesso vuole sapere chi ha fatto trapelare la notizia: "Erano in pochi a saperlo, chi lo ha detto lo ha fatto per ferirmi", conclude la figlia dell'ex pornodiva che spiega che con il padre biologico non ha nessun tipo di rapporto. Lo ha sentito solo una volta al telefono, e sa che vive in Germania con la sua famiglia.