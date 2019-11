"Live - Non è la d'Urso", l'incontro in ascensore tra Eva Henger e la figlia: "Mamma perché hai fatto questo?"

"Dimmi perché hai fatto tutto questo?". Sono le parole di Mercedesz, la figlia di Eva Henger, durante l'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso". L'ex attrice pornografica aveva accusato il fidanzato della figlia, Lucas Peracchi, di essere un uomo violento e di aver aggredito Mercedesz. Accuse che sono state smentite dalla stessa ragazza che ha perdonato la madre abbracciandola, ma che si chiede ancora perché Eva abbia raccontato delle bugie in pubblico.

"Io non ti ho mani detto che Lucas mi ha picchiata", continua Mercedesz che pretende che la madre chieda scusa al suo compagno e che lo abbracci. "Mi fai paura quando dici bugie, non hai ammesso una colpa ", continua la figlia di Henger. Durante il confronto nell'ascensore del programma di Barbara d'Urso entra in scena anche lo stesso Peracchi che si rivolge alla madre della sua compagna: "Non ti ho denunciato perché ho la coscienza pulita e voglio la pace tra voi due".