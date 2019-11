Mercedesz Henger: "Mio padre biologico non è Riccardo Schicchi"

Rivelazione shock nella prossima puntata di "Live - Non è la d'Urso", in prima serata, lunedì 25 novembre, su Canale5. Mercedesz Henger, finora conosciuta come la figlia di Riccardo Schicchi ed Eva Henger, rivelerà infatti: “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi...".