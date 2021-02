"La tua presenza, sarà la frusta sulla mia schiena", la poesia "osè" dedicata a Gemma

"Rivelati, non restare nell'ombra ora". Inizia così la poesia che Maurizio, un nuovo cavaliere, ha scritto per Gemma. "Rivelati, la tua presenza sarà la frusta che vergherà la mia schiena come punizione sanguinosa e giusta per averti amata e sfinita stanotte". Le parole di Maurizio a "Uomini e Donne", non hanno lasciato indifferente la dama torinese che, però, le ha considerate troppo "osè".

"Senza che nessun limite potesse esistere al piacere che ho avuto e ti ho dato - continua il cavaliere - senza vergogna alcuna, tanto che l'inferno ora è lì ad aspettarmi, ma non andrò da solo - conclude - perché tu verrai con me". Maurizio ritiene che le sue parole non siano osè, ma forse meno romantiche della prima poesia già dedicata alla dama del trono over.

Gemma che recentemente ha interrotto la frequentazione con Maurizio, il cavaliere con cui ha condiviso una certa intimità, adesso sta proseguendo il suo percorso con altri cavalieri. Entrambi si chiamano Maurizio.