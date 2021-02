Maria De Filippi entra in studio con un ospite speciale: il cane Saki

L'ultima puntata di "Uomini e Donne" ha un ospite speciale: Saki. Il cane, uno Staffordshire Bull Terrier, è entrato in studio insieme a Maria De Filippi scatenando lo stupore dei troni over e classico. Insieme a Maria il cane è rimasto seduto sulle scale dello studio, dove la conduttrice solitamente conduce il programma di Canale 5.

Saki, però, non è una novità dei programmi di De Filippi. Negli anni scorsi è stato la star di "C'è Posta per Te". A fine puntata, il Bull Terrier faceva irruzione in studio, giocava con Maria e dopo poco entrambi andavano via salutando il pubblico.

Bisogna dire, però, che Saki non è il cane di De Filippi, ma di Raffaella Mennoia, autrice del programma di Canale 5. Maria, da sempre amante dei cani ha, invece, due bassotti: Ugo e Filippa.