"Uomini e Donne", Armando contro Maurizio: "Sei venuto qui per usare Gemma"

Animi infuocati per i protagonisti del Trono Over di "Uomini e Donne", in particolare per Armando Incarnato e Maurizio Guerci. Nel corso della puntata in onda venerdì 29 gennaio, i due non si risparmiano dure accuse reciproche, legate inizialmente alla frequentazione di entrambi con Nicole e successivamente ad altri atteggiamenti.

"Se il tuo modo di rapportarti con le donne è quello utilizzato con Gemma, si capisce perché non hai una compagna - esordisce Armando, che poi incalza - Tu non hai due figli in Sicilia?" Le accuse rivolte a Maurizio non finiscono qui, perché secondo diverse voci l'uomo avrebbe anche una compagna al di fuori del programma di Maria De Filippi.

"Sei venuto qua a prendere in giro Gemma e fuori ti fai le cose tue. La verità è questa", attacca ancora Armando, scatenando anche la reazione in lacrime della Galgani: "So l'età che ho e la porto con l'entusiasmo di sempre. Maurizio non dà mai una risposta, anche se vedevi che da parte mia c'era un interesse diverso. Dovevi essere leale e fermarti, non farmi credere in quello che non era".

Maurizio prova a difendersi, ma anche Gianni Sperti prende le distanze dalle sue spiegazioni. Il confronto va avanti a lungo, con Armando che torna nuovamente ad attaccare Maurizio, mentre Gemma rimane ammutolita e chiude: "È veramente umiliante".