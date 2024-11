"La Talpa", prova "piccante" per Gilles Rocca e Orian Ichaki: momenti di imbarazzo per il gioco da legati

La prima puntata de "La Talpa" si è aperta con sfide, suspense e tensioni tra i concorrenti. Non è tutto, però: c'è stato anche un momento "piccante" tra Gilles Rocca e Orian Ichaki. L'attore e l'ex Madre Natura dell'ultima edizione di "Ciao Darwin" hanno vissuto momenti di imbarazzo per la prima prova nell'episodio del 5 novembre, condotto da Diletta Leotta su Canale 5: entrambi single, i due si sono ritrovati ad affrontare in coppia la prova da legati. Obiettivo del gioco, ovviamente, era quello di liberarsi, anche se i due probabilmente avrebbero preferito restare corpo a corpo ancora per qualche minuto...