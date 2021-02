La sorella di Icardi: "Non sento Mauro da anni, vorrei fargli conoscere mia figlia"

"Vorrei che Mauro conoscesse la sua nipotina quando nascerà". Ivana Icardi lancia un appello a "Live - Non è la d'Urso" per cercare un chiarimento con l'ex attaccante dell'Inter. "Sono anni che non ci sentiamo - ha spiegato Ivana - vorrei mettere da parte il passato".

La sorella del bomber argentino è disposta a metter da parte i dissapori avuti in passato anche con la moglie Wanda Nara: "Bisogna andare avanti nella vita e farsi la guerra non serve a niente - ha proseguito - Mauro sa che gli voglio bene, io in questo momento sono felice e vorrei condividere questa felicità con loro. Sono disposta anche a fare la pace con Wanda".