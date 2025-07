Torna "La signora in giallo": tocca a Jamie Lee Curtis raccogliere l'eredità di Angela Lansbury

"La signora in giallo" è andata in onda dal 1984 per 12 stagioni sulla CBS per un totale di 264 episodi, a cui vanno aggiunti quattro film per la tv realizzati tra il 1997 e il 2003, ma è diventata un grande classico anche da noi, replicata praticamente senza soluzione di continuità fino a oggi, raccogliendo sempre il favore del pubblico. Per la serie Angela Lansbury ha ricevuto 12 nomination consecutive agli Emmy Awards (senza mai vincere, record assoluto).