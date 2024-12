Jamie Lee Curtis, vincitrice dell'Oscar come migliore attrice non protagonista per "Everything, Everywhere, All At Once", è attualmente impegnata nel dramma "The Last Showgirl", diretto da Gia Coppola, dove recita al fianco di Pamela Anderson. Ha anche vinto un Emmy per il ruolo in "The Bear" e recentemente ha recitato insieme a Margo Martindale nella commedia dark "The Sticky", di cui è produttrice esecutiva insieme a Jason Blum.