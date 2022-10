E' morta Angela Lansbury: "La signora in giallo" aveva 96 anni | L'omaggio di Rete4 con la storica prima puntata della serie

L'attrice, di origini britanniche, aveva 96 anni. Lo riportano i media americani, citando la famiglia. Nata a Londra nel Regent's Park, figlia dell'attrice irlandese Moyna MacGill, era diventata famosa come "La signora in giallo", dall'omonima serie televisiva statunitense, in onda dal 1984 per 12 stagioni sulla CBS, che la vedeva protagonista nei panni di Jessica Fletcher .

Angela Lansbury

, in realtà, è stata molto più di Jessica Fletcher, protagonista della serie tv "La signora in giallo". In carriera, spaziando dal cinema al teatro, l'attrice è stata al fianco di grandi star di Hollywood, con grandi interpretazioni che le sono valse anche tre nomination all'Oscar, la statuetta alla carriera e un'onorificenza dalla Regina Elisabetta II.

In occasione dei 70 anni di carriera

, nel 2014, Angela Lansbury ricevette il titolo di Dame, conferito dalla Regina per il suo lavoro di attrice di teatro e le opere benefiche. Proprio il teatro è stata la passione della giovane Angela Lansbury, nata a Londra, il 16 ottobre 1925, trasferita negli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale e figlia d'arte (la madre, Moyna MacGill, recitava).

Il debutto

Oscar

, però, arriva al cinema, a soli 19 anni, con il film "Angoscia", dove recita accanto ad Ingrid Bergman. Un esordio con il botto visto che quell'interpretazione le valse la prima delle tre nomination all'come miglior attrice non protagonista. Le altre due arriveranno nel 1946 per "Il ritratto di Dorian Gray" e nel 1963 con "Va' e uccidi".

L'agognata statuetta alla fine arriva nel 2014, a coronamento di una straordinaria carriera che l'Academy Award ha voluto celebrare. L'Oscar non è l'unico riconoscimento ricevuto dall'attrice che vanta

6 Golden Globe

a fronte di 15 candidature, un Premio BAFTA, un Screen Actors Guild, due stelle sulla Hollywood Walk of Fame e 18 nomination agli Emmy, oltre a diversi altri premi.

"La signora in giallo" con occhiali da sole e mascherina conquista i social (in barba ai 94 anni) Angela Lansbury - "La signora in giallo" - 94 anni di classe ed eleganza Twitter leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel curriculum della Lansbury ci sono

grandi film

, da "La lunga estate calda", con Paul Newman e Orson Welles ad "Assassinio allo specchio", in cui veste i panni di Miss Marple, passando per "Assassinio sul Nilo", insieme a divi come Peter Ustinov e Bette Davis.

Il doppio contatto con i gialli di Agatha Christie sembra essere una premonizione di quella che sarà la sua carriera

dal 1984 in poi

i panni di Jessica Fletcher

"La signora in giallo" per 12 stagioni

. E' infatti in quell'anno che veste per la prima voltae da quel momento il giallo diventa il colore distintivo con cui tutti la identificheranno. Sul piccolo schermo sarà(fino al 1996), tutte sulla CBS, e per quattro film tv, in onda tra il 1997 e il 2003, ma in realtà replicata all'infinito, tanto che ancora oggi gli episodi vanno in onda. Nel cuore dei telespettatori lo resterà per sempre.

L'omaggio di Rete4 alla memoria di Angela Lansbury -

12 ottobre un doppio appuntamento.

"La signora in giallo. Chi ha ucciso Sherlock Holmes?"

Rete4, che da anni propone tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 13, le repliche della serie Tv de "La signora in giallo", all'indomani della scomparsa di Angela Lansbury, che interpretò per 12 stagioni la mitica Jessica Fletcher, propone nella giornata delAl canonico episodio delle 13, si aggiunge, infatti, alle 16.55 la messa in onda della prima storica puntata:(titolo originale: The murder of Sherlock Holmes).

La prima visione assoluta dell'

episodio numero 1 della stagione 1

, diretto da Corey Allen e che annoverava nel cast, oltre ad Angela Lansbury, Michael Horton, Arthur Hill, Anne Francis, Herb Edelman, Tricia O' Neil, Ellen Crawford, Ned Beatty, Brian Keith, Rosanna Huffman, Raymond St. Jacques, Andy Garcia, Jimmy Joyce, fu trasmesso il 30 settembre 1984 sulla CBS; in Italia sbarcò quattro anni dopo.Rete4 trasmetterà anche un filmato sulla vita e la carriera di Angela Lansbury.