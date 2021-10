Buon compleanno Angela Lansbury: ecco il suo Telegatto per “La signora in giallo”

Il 16 ottobre 2021 Angela Lansbury spegne 96 candeline. L'attrice, cult della tv italiana grazie al celebre personaggio di Jessica Fletcher ne "La Signora in Giallo", ha alle spalle una lunga ed eclettica carriera, tra cinema, teatro e serie tv.

Figlia dell'attrice irlandese Moyna MacGill e del politico Edgar Isaac Lansbury, ha sempre voluto recitare. Tra molti sacrifici e un viaggio oltreoceano con la madre e la famiglia, la giovanissima attrice riesce a superare i primi provini alla MGM. Esordisce al cinema nel 1944 con il film "Angoscia" di George Cukor. Per questo ruolo riceve la sua prima candidatura all'Oscar come Miglior attrice non protagonista. L'anno successivo recita in "Il ritratto di Dorian Gray" (1945), per il quale si aggiudica il Golden Globe come Migliore attrice non protagonista e una candidatura al Premio Oscar nella stessa categoria.

Dopo questi due lungometraggi, Angela Lansbury appare in ogni genere di film, dal musical western a quelli a tema biblico, passando per le produzioni animate. Tra i suoi film più famosi c'è il capolavoro Disney "Pomi d'ottone e manici di scopa" (1971), in cui recita accanto a David Tomlinson, attore divenuto poi famoso per il ruolo di Mister Banks in "Mary Poppins". Ciò che le ha permesso di spaziare nei ruoli cinematografici sono i tratti del suo viso, considerato senza età. Questa caratteristica fisica le ha permesso di recitare accanto ad attori coetanei e persino più giovani (come accaduto in "Blue Hawaii" con Elvis Presley), interpretando donne in là con l'età. Nel 1962 si guadagna la terza nomination al premio Oscar, il secondo Golden Globe, un National Board of Review e una nomination al Golden Laurel con il film "Va' e Uccidi".

Il suo volto le vale un ruolo ambitissimo, divenuto poi iconico: quello di Miss Marple. Il personaggio creato da Agatha Christie arriva sul grande schermo attraverso Angela Lansbury con l'avventura "Assassinio allo specchio" (1980). Per questo ruolo vince un National Board of Review.

Nell'edizione del 1999 dello Show per gli Oscar Italiani per la Televisione, il Telegatto, Angela ricevette un premio speciale per "La Signora in Giallo - Murder, She Wrote" come migliore serie gialla trasmessa in Italia.