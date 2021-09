Auguri a Giorgio Panariello: ecco la sua vittoria ai "Telegatti" nel 2000

Tanti auguri a Giorgio Panariello che, nato a Firenze il 30 settembre 1960, compie oggi 61 anni. Cresciuto a Cinquale, tra il 1979 e il 1981 ha lavorato presso un cantiere navale di Viareggio, ma ha abbandonato questo lavoro per approdare come deejay e imitatore a Radio Forte dei Marmi, dove nacquero vari personaggi tra cui Merigo e Renato Zero.

Nel 1986 l'incontro con Carlo Conti, che lo presentò nel suo programma "Succo d'arancia", dove esordì anche Leonardo Pieraccioni. I tre toscani formarono così un trio comico chiamato Fratelli d'Italia. Il duo Panariello-Conti riuscì ad approdare sulla Rai con i programmi "Su le mani nell'estate" nel 1996 e "Va ora in onda" nell'estate 1997. L’esordio al cinema risale sempre al fortunato 1996.

Nel 2000, 2001 e 2003 condusse su Rai Uno lo show "Torno sabato" legato alla lotteria Italia, nel quale si propose come show-man in monologhi e duetti canori e comici con personaggi famosi, tra cui Renato Zero, Sophia Loren, Terence Hill, Luciano Pavarotti e Vasco Rossi. Ha sempre alternato gli impegni televisivi a quelli teatrali.

Nel 2006 ha presentato il Festival di Sanremo, del quale ha ricoperto anche il ruolo di direttore artistico, affiancato da Ilary Blasi e Victoria Cabello. Tra il 2011 e il 2013, l'attore ha lavorato a Mediaset con lo show "Panariello non esiste".

Il 14 febbraio 2015 è stato ospite durante l'ultima serata del Festival di Sanremo condotto dall'amico Carlo Conti, imitando Renato Zero e il suo intervento segnò il picco d'ascolti della serata, con quasi 15 milioni di spettatori.

Il 5 e 6 settembre 2016 ha esordito all'Arena di Verona con Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti con lo spettacolo "Pieraccioni, Conti e Panariello - Lo Show".

Dall'autunno 2018 è fra i giurati di Tale e Quale Show e il 6 novembre 2020 ha condotto la seconda puntata di "Tale e quale show - Il torneo" insieme a Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Gabriele Cirilli per l'assenza di Carlo Conti, ricoverato in ospedale a causa del COVID-19.

L'11 febbraio 2021 è sbarcato su Rai 3 con "Lui è peggio di me", show con Marco Giallini.

Nel giorno del suo compleanno vediamolo sul palco dei Telegatti nel 2000 ricevere il premio "personaggio maschile dell'anno".