Buon compleanno Roberto Vecchioni: rivediamolo al "Festivalbar" con "Samarcanda"

Ci ha regalato brani di straordinaria bellezza mostrando le sue innate abilità nell'intreccio si svariate arti, ci ha emozionato con canzoni di una profondità fuori dal comune, come nel caso di "Luci a San Siro" e "Sogna ragazzo sogna" e ha sfornato eterni tormentoni del calibro di "Samarcanda". Stiamo parlando di Roberto Vecchioni, che il 25 giugno spegne 78 candeline.



Nato a Carate Brianza nel 1943, si laurea nel 1968 in lettere classiche e diventa prima assistente universitario e poi insegnante in diversi licei, continuando nonostante il successo nella musica, fino alla pensione.



Dopo aver iniziato a scrivere brani per diversi artisti già affermati, sul finire degli anni Sessanta si cimenta nel ruolo di cantante e da allora non si fermerà più.

Tantissimi i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua lunga carriera, tra cui la vittoria al Festival di Sanremo nel 2011 con la toccante "Chiamami ancora amore".



Nel giorno del suo compleanno rivediamo la sua esibizione al Festivalbar 1992, quando presentò "Samarcanda" in coppia con Angelo Branduardi.