Paolo Bonolis compie 60 anni: eccolo quando raccontava i suoi esordi in tv

Tanti auguri a Paolo Bonolis che il 14 giugno compie 60 anni. Nato a Roma, comincia la sua carriera giovanissimo, tenendo compagnia, per tutti gli anni Ottanta, ai bambini con il programma di cartoni animati "Bim bum bam".

Dagli anni Novanta in poi è conduttore e co-autore di svariati programmi, molti dei quali accanto a Luca Laurenti, con cui forma una delle coppie più longeve della televisione italiana. Direttore artistico e presentatore del "Festival di Sanremo" per le edizioni 2005 e 2009, è attualmente impegnato nel game show "Avanti un altro!", di cui, dall'11 aprile al 6 giugno, ha proposto la versione "Avanti un altro! Pure di Sera".

Nel giorno del suo compleanno lo rivediamo in un'intervista del 1995, in cui racconta a Lorella Cuccarini i suoi esordi nello spettacolo. "Di televisione ne ho guardata sempre tanta", racconta il conduttore. "Ognuno dei grandi ti dà qualcosa: a me piacevano tantissimo Corrado e Raimondo Vianello".