"La Pupa e il Secchione Show", brutta caduta in diretta per Alessandro De Meo

Sorprese, balletti, serrati confronti e anche una prova finale con qualche brivido: la prima puntata de "La Pupa e il Secchione Show", in onda martedì 15 marzo su Italia 1, ha regalato tante emozioni coinvolgendo anche i giudici del reality e la stessa Barbara d'Urso.

La conduttrice ha accolto in studio tutti i concorrenti per formare le coppie che gareggeranno nel reality per le prossime otto settimane, riservando una bellissima sorpresa a Francesco Chiofalo, che ha ricevuto l'incoraggiamento della compagna Drusilla Gucci.

Nel corso della serata non sono poi mancati roventi scontri, come quelli che hanno coinvolto prima Maria Laura De Vitis e poco dopo Mila Suarez con gli opinionisti Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

Infine è andato in scena il bagno di cultura che ha visto misurarsi la coppia composta da Mila e Mirko Gancitano, contro il trio formato da Asia Valente, Emy Buono e Alessandro De Meo.

Quest'ultimo, al termine della prova, è stato vittima di una brutta caduta, per fortuna senza conseguenze, che ha provocato attimi di panico in tutto lo studio. Complice il pavimento bagnato, il giovane, subito soccorso dalla d'Urso, ha sbattuto violentemente la schiena ed è rimasto a terra per qualche secondo prima di rialzarsi tra l'applauso del pubblico e concludere la puntata del programma insieme agli altri protagonisti.