"La Pupa e il Secchione e Viceversa", insulti e mani addosso: Carlotta e De Benedetti squalificati

E' finita anzitempo l'avventura a " La Pupa e il Secchione e Viceversa " di Carlotta Cocina e Giovanni Tobia De Benedetti . La coppia è stata squalificata durante la quinta puntata del docureality condotto da Paolo Ruffini dopo una violenta lite nella notte. De Benedetti ha preso per un polso la ragazza in maniera troppo rude, la ragazza gli ha rivolto frasi fortemente irrispettose e ingiuriose.

Tutto è nato da uno scherzo di Carlotta al suo Secchione. Mentre questo stava dormendo a letto lei gli ha versato il contenuto di una lattina (birra?) sulla testa, bagnandogli tutto il cuscino. Lui sul momento non ha reagito ma poi ha cercato di prendere il cuscino della ragazza in cambio. Ne è nato un tira e molla sempre più teso, con la ragazza che provava a riprendersi il cuscino e Giovanni che la teneva per un polso cercando di bloccarla.

Carlotta ha iniziato a dire che gli stava facendo male ma lui non ha mollato la presa per un po'. Una volta lasciatala, la Pupa è andata in bagno a riempire nuovamente la lattina e tra un "testa di ca...." e l'altro, ha innaffiato il ragazzo e tutto il suo lato del letto. Concludendo con "adesso dormi per terra, come un cane".

Quanto accaduto è stato ritenuto inaccettabile da Ruffini e dalla produzione, che hanno preso provvedimenti. "Questo è un esperimento antropologico - ha detto il conduttore convocando tutti i concorrenti -. Siete qui per mettervi a confronto e per migliorarvi l'un l'altro. In questo caso l'esperimento è fallito e siete squalificati". I compagni, di fronte al filmato di quanto accaduto, sono rimasti di stucco, e anche quelli che in un primo momento avevano preso le parti di Carlotta hanno rivisto un po' le proprie posizioni.

Eliminati Marco e Maestri - Nella quinta puntata, alla prova finale del bagno di cultura sono arrivati Il Pupo e la Secchiona Marco e Maestri e Mazzoni e Angelica. A essere eliminati sono stati i primi, mentre i secondi volano in finale.