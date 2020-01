"La Pupa e il Secchione e Viceversa": Martina e De Lauretis eliminati | Guarda il sexy body painting

Terza puntata per " La Pupa e il Secchione e Viceversa ", il docu-reality di Italia 1 condotto da Paolo Ruffini . Per una coppia nuova entrata, quella composta dal Pupo Marco Sarra e della secchiona Sandra Maestri. Dopo le solite sfide a base di cultura e situazioni piccanti, un'altra coppia ha dovuto salutare: a essere eliminati sono stati Martina Di Maria e Lorenzo De Lauretis.

Per la coppia, arrivata alla prova finale del "Bagno di cultura" contro Mazzoni e Angelica, sono stati letali Madre Teresa di Calcutta, Beppe Grillo e il figlio di Flavio Briatore. I primi due non sono stati riconosciuti da Martina, sul terzo è invece caduto "l'uomo più intelligente d'Italia 2018, che pure aveva saputo rispondere bene sui figli di Fedez e Belen e non aveva avuto difficoltà a riconoscere Giulia De Lellis.

I fan del programma ora sono a lutto per l'uscita di Martina, considerata una delle più avvenenti e simpatiche tra le Pupe. Peraltro, proprio lei era stata grande protagonista nel corso della puntata con un suo flirt con il Pupo Stefano, che aveva fatto saltare i nervi a De Lauretis.

