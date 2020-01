"La Pupa e il Secchione e Viceversa": eliminati Maestri e Sarra

"La Pupa e il Secchione e Viceversa": palpeggiamenti rivelatori e Pupi nudi sotto la doccia Da video 1 di 22 Da video 2 di 22 Da video 22 di 22 Da video 22 di 22 Da video 22 di 22 Da video 22 di 22 Da video 22 di 22 Da video 22 di 22 Da video 22 di 22 Da video 10 di 22 Da video 11 di 22 Da video 12 di 22 Da video 13 di 22 Da video 14 di 22 Da video 15 di 22 Da video 16 di 22 Da video 17 di 22 Da video 18 di 22 Da video 19 di 22 Da video 20 di 22 Da video 21 di 22 Da video 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nella prova finale del "Bagno di cultura", i due se la sono vista con Mazzoni e Angelica, arrivati per la seconda settimana allo scontro decisivo e per la seconda settimana salvatisi per il rotto della cuffia. La prova ha visto il solito florilegio di strafalcioni, come Gheddafi scambiato per Lino Banfi. A risultare fatale però è stato il mancato riconoscimento di Diletta Leotta da parte di Sandra Maestri.

La puntata ha visto Pupe e Secchioni (e Viceversa) cimentarsi in prove di diversa natura: dalla capacità di stirare a quella di twerkare (in cui le Pupe si sono dimostrate ovviamente più all'altezza degli imbranatissimi Secchioni). E poi il grande classico del riconoscimento al tatto. Alcuni ormai conoscono il corpo del compagno a memoria. Ma non per tutti è così: la Manente non ha riconosciuto Santagati. Ma lei ha spiegato il perché: "E' colpa sua perché non si fa toccare!". Carlotta, ancora scottata dal bacio tra la influencer e il suo De Benedetti, non ha perso occasione di tirare una frecciata: "E' l'unica che non ha riconosciuto il suo Secchione: hai visto cosa succede a volere più uomini? Che ti ritrovi senza nessuno".

