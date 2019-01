La Marchesa del "GFVip" diventa nonna: "L'invidia degli altri è diventato il mio successo"

La Marchesa racconta al settimanale il successo raccolto con la partecipazione al "GFVip": "Poche sere fa, a un galà di beneficenza a Milano Marittima, sono scesa dall'auto e ho trovato ad attendermi una folla di fans e paparazzi, come fossi una una diva degli Anni Cinquanta". Se il pubblico televisivo la adora, la sua agenda è piena di impegni: "Non sono mai a casa. Sono riuscita a svuotare le valigie che avevo al 'GFVip' soltanto a Santo Stefano".



E non è finita qui: "Ora arriva anche la gioia più grande a ripagarmi di quanto ingiustamente ho sofferto in tv". La figlia Ludovica, avvocato, aspetta un bambino dal nobile Gianalberto Scarpa Basteri, titolare di uno studio legale veneziano, che ha sposato quattro anni fa: "Ero già la donna più felice del mondo. Ora sarò anche la nonna più felice del mondo".



Proprio il genero è stato il primo a scendere in campo per difenderla quando durante il reality è scoppiata la polemica sulla veridicità del suo titolo nobiliare: "Io sono nobile e su questo non ci sono dubbi. In Italia da quando è stata instaurata la Repubblica i titoli non hanno alcun valore quindi io l'ho trasformato in un marchio che ho registrato alla camera di Commercio. Sono quindi una Marchesa certificata".