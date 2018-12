"Grande Fratello Vip", la Marchesa e gli apprezzamenti hot per Alfonso Signorini

Cuffietta da bagno anni ’50 per lei, costume intero con tanto di pettorali in bella mostra per lui: al "Grande Fratello Vip" va in scena il mitico gioco delle vasche. Ma prima di cominciare, vola qualche commento più che piccante. La Marchesa d’Aragona – protagonista femminile del gioco – dice ad Alfonso Signorini: “Da quello che vedo sei molto contento di vedermi”, indicando il basso ventre di Signorini, che glissa con eleganza.



Pochi secondi dopo, Daniela del Secco ci riprova e mentre Ilary Blasi fa apprezzamenti sulla forma fisica del direttore di "Chi", lei torna alla carica: “Quelli che vedo non sono addominali, è ben dotato…”.