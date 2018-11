La marchesa d’Aragona si sottopone alla macchina della verità

Dopo Patrizia De Blanck, tocca a Daniela Del Secco sottoporsi alla macchina della verità a Domenica Live. In studio da Barbara D’Urso la sedicente marchesa d’Aragona ha dovuto rispondere alle domande della conduttrice mentre era collegata all’apparecchiatura, gestita e tarata da Ezio Denti. La marchesa, o presunta tale, ha faticato ben di più della contessa De Blanck a rispondere sinceramente alla serie di domande della D’Urso, provando a giustificarsi: “Qua stanno aumentando la pressione sul braccio per farmi dare le risposte in maniera più agitata. Questo non si fa”. Ma la macchina ha sentenziato diversi FALSI a molte domande, soprattutto a quelle concernenti le sue nobili – o a questo punto non nobili – origini e quelle della sua famiglia. La Del Secco a fine intervista ha sentenziato: "La macchina della verità ha sbagliato".