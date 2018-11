Elia-Jane, lui a Domenica Live: “È nato qualcosa di speciale”

Elia Fongaro-Jane Alexander. Certamente la coppia più chiacchierata di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ora che l’ex velino è fuori dalla casa, le domande aumentano. A Domenica Live, Elia racconta la sua versione: “È sicuramente nato qualcosa di speciale, prima una conoscenza e un rispetto reciproco che in poco tempo si sono trasformati in qualcos’altro”. Ma nello studio di Barbara D’Urso, Signoretti replica: “Rispetto e conoscenza non sono parole che ti vengono in mente parlando di una storia d’amore però”. Secca la risposta del modello di Arzignano: “Ognuno la vive in maniera diversa. Noi stiamo andando piano ed è giusto così”. Poi una parola anche sul (ormai ex?) fidanzato di Jane, Gianmarco: “Si è comportato da signore, bisogna solo fargli i complimenti”.