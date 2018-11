La Marchesa d'Aragona è tornata: "Fermi tutti, adesso parlo io!"

Nella Casa del Grande Fratello Vip è stata una delle maggiori protagoniste. Ma non è che adesso, una volta uscita, la Marchesa d'Aragona sia finita in un cono d'ombra. Anzi. Daniela Del Secco è stata ospite di Barbara d'Urso a "Domenica Live" e il resoconto di quell'incontro è sul nuovo numero dela magazine di " Pomeriggio cinque ". "Finché ero dentro non potevo difendermi ma ora sono tornata - ha detto -. Tremate, perché la Marchesa non molla mai".

E' arrivata in studio come si confà a una nobile: a bordo di una carrozza trainata da due cavalli bianchi. E una volta accomodatasi sulla poltrona del salotto della d'Urso ha iniziato a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Sempre con grande savoir faire. "In molti sono voluti salire sul carro del vincitore - ha detto - e cavalcare l'onda per avere cinque minuti di celebrità. Ma ora quell'onda li travolgerà".



E sulle polemiche riguardo il suo titolo nobiliare, chiarimenti a parte, lei non ha dubbi: "So che voi mi amate lo stesso, sia che sia Marchesa, sia che sia una fiammiferaia".